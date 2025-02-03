Etem Çalışkan, Kaligrafi Sanatının Ustası Mersin'de Defnedildi

Etem Çalışkan'ın Vefatı ve Defni

Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Sanat Camiasında Derin İzler Bıraktı

Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı yazan kişi olarak tanınan Çalışkan, meşhur Atatürk portresi'nin çizeri ve Atatürk'ün imzasını stilize eden bir sanatçıydı. Çalışkan için Mersin Kültür Merkezi'ndeki Opera Sahnesi'nde düzenlenen tören, duygusal anlara sahne oldu.

Törende Unutulmaz Anlar Yaşandı

Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Çalışkan'ın sanat camiasında devlet ve millet tarafından takdir edilen bir isim olduğunu söyledi. Pehlivan, "Pek çok dalda uzmanlaştığını ve buralarda eserler ortaya koyduğunu görüyoruz. Gençlerimize örnek bir yaşam serüveni ortaya koyduğunu anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Çalışkan'ın kente büyük bir değer kattığını belirterek, anılarını paylaştı. Raci Çalışkan, babasının büyük bir eğitimci olduğunu vurgulayarak, "Bir akademinin 1 yılda yetiştirdiği sayıdan daha fazla öğrenciyi ömrü boyunca yetiştirdi." dedi.

Sanatın Durdurulamaz Gücü

Sanatın durdurulamaz bir güç olduğunu söyleyen Raci Çalışkan, babasının bu durdurulamazlığa katkı sağladığına dikkat çekti. Dr. Haluk Uygur da Çalışkan ile geçirdiği güzel günleri anlattı.

Programa, Çalışkan'ın eşi Güngör, çocukları Adnan ve Dilek, yakınları, öğrencileri ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşu ve derneklerin yöneticileri katıldı.

Son Yolculuk

Omuzlarda taşınan usta sanatçının naaşı, cenaze aracıyla Tarsus ilçesi Göçük Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1 Şubat'ta hayatını kaybeden Çalışkan'ın cenazesi, İstanbul'daki Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Mersin'e gönderilmişti.

Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedildi. Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı yazan kişi olarak tanınan, meşhur Atatürk portresinin çizeri ve Atatürk'ün imzasını stilize eden Çalışkan için Mersin Kültür Merkezi'ndeki Opera Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedildi. Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı yazan kişi olarak tanınan, meşhur Atatürk portresinin çizeri ve Atatürk'ün imzasını stilize eden Çalışkan için Mersin Kültür Merkezi'ndeki Opera Sahnesi'nde tören düzenlendi.