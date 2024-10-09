Etiyopya, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti

Etiyopya'nın Lübnan Tahliyesi

Etiyopya, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını dikkate alarak, 51 vatandaşı için tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Tahliye Süreci Hakkında Bilgiler

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, tahliye sürecinin daha düzenli ilerleyebilmesi için bir komite oluşturduğunu açıkladı. Bu süreçte, özellikle kadınlar ve çocuklara öncelik verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, tahliye edilen 51 vatandaş, ülkelerine dönmeye başladı. Ayrıca, konsolosluk ekipleri, daha fazla tahliye işlemi gerçekleşene kadar Lübnan'daki vatandaşları güvenli bölgelere taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Lübnan'daki Durum

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlanan rapora göre, Lübnan'da 250 binden fazla yabancı göçmen işçisinin bulunduğu, bunların yaklaşık %20'sinin ise Etiyopya kökenli olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalar çerçevesinde, Lübnan'ın güneyindeki Bekaa ve Baalbek bölgelerine kapsamlı hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu süreçte toplam 2 bin 119 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 618 kişi yaralandı ve 1,2 milyondan fazla insan yerinden edildi.