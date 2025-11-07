ETÜ’de Nermin Tirit için Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Üniversite kampüsünde sessiz yürüyüş ve basın açıklaması

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde, geçtiğimiz hafta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Nermin Tirit anısına "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü" düzenlendi. Etkinlik, Cuma namazı sonrasında Gelin Paşa Camii önünde toplanan katılımcıların ellerindeki pankartlarla Rektörlük binası önüne kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüş ve yapılan basın açıklamasıyla sürdü.

Yürüyüşe AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Çakmak: "Bu olay... bir kadının yaşam hakkının toplumun gözü önünde acımasızca elinden alınmasıdır"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada, üniversitemizin ve şehrimizin kalbinde derin bir yara açan, hepimizi sarsan büyük bir kaybın ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üniversitemizin değerli çalışanlarından Nermin Tirit, 3 Kasım 2025 sabahı, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu acı olay, hem üniversitemiz camiasında hem de toplum genelinde büyük bir üzüntü ve teessüre yol açmıştır."

Çakmak, olayın failine ilişkin olarak basına yansıyan bilgilere değinerek, "Basına da yansıdığı üzere, 2023 yılında çalışma arkadaşımıza yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' eyleminden dolayı hükümlü bulunan fail, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre 23 Ekim 2025 tarihinde yasal izinle ceza infaz kurumundan ayrılmış, 3 Kasım günü teslim olması gerekirken bu menfur cinayeti işlemiştir." dedi.

"Bu olay, yalnızca bir kurum çalışanının kaybı değil; bir kadının yaşam hakkının toplumun gözü önünde acımasızca elinden alınmasıdır."

Rektör Çakmak, ayrıca üniversitenin evrensel değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan onuruna bağlılığını vurgulayarak, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti ve merhume Nermin Tirit’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Öncü: "Umuyorum bu elim olaylar bir daha asla gerçekleşmez"

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü konuşmasında duygularını dile getirerek, "Bugün burada çok elim bir hadiseden dolayı bir arada olduğum için üzgünüm. Hakikaten çok üzgünüm, bir kadın olarak üzgünüm, anne olarak üzgünüm, Erzurumlu bir kadın olarak çok çok daha üzgünüm. Umuyorum ki bu elim olaylar bir daha asla memleketimizde, ülkemizde, dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmez." ifadelerini kullandı.

Öncü, ayrıca yetkili kurumlarla derhal iletişime geçildiğini, olayın uzun yıllara yayılan bir soruna dönüştüğünü ve mağdurların korunmasına yönelik tedbirlerin önemini vurguladı. Konuşmasında toplumda farkındalık artırılması, ilgili kurumların sunduğu destek ve güvenlik tedbirlerinin kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekti ve merhumeye rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Etkinlikteki ortak mesaj, kadına yönelik şiddetin her türüne karşı toplumun ve kurumların birlikte hareket etmesi, mağdurların korunması ve şiddeti önlemeye yönelik tedbirlerin etkin şekilde uygulanması oldu.

