ETÜ’de Nermin Tirit için Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Nermin Tirit anısına düzenlenen sessiz yürüyüşte kadına yönelik şiddete karşı güçlü mesaj verildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:21
ETÜ’de Nermin Tirit için Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

ETÜ’de Nermin Tirit için Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Üniversite kampüsünde sessiz yürüyüş ve basın açıklaması

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde, geçtiğimiz hafta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Nermin Tirit anısına "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü" düzenlendi. Etkinlik, Cuma namazı sonrasında Gelin Paşa Camii önünde toplanan katılımcıların ellerindeki pankartlarla Rektörlük binası önüne kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüş ve yapılan basın açıklamasıyla sürdü.

Yürüyüşe AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Çakmak: "Bu olay... bir kadının yaşam hakkının toplumun gözü önünde acımasızca elinden alınmasıdır"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada, üniversitemizin ve şehrimizin kalbinde derin bir yara açan, hepimizi sarsan büyük bir kaybın ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üniversitemizin değerli çalışanlarından Nermin Tirit, 3 Kasım 2025 sabahı, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu acı olay, hem üniversitemiz camiasında hem de toplum genelinde büyük bir üzüntü ve teessüre yol açmıştır."

Çakmak, olayın failine ilişkin olarak basına yansıyan bilgilere değinerek, "Basına da yansıdığı üzere, 2023 yılında çalışma arkadaşımıza yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' eyleminden dolayı hükümlü bulunan fail, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre 23 Ekim 2025 tarihinde yasal izinle ceza infaz kurumundan ayrılmış, 3 Kasım günü teslim olması gerekirken bu menfur cinayeti işlemiştir." dedi.

"Bu olay, yalnızca bir kurum çalışanının kaybı değil; bir kadının yaşam hakkının toplumun gözü önünde acımasızca elinden alınmasıdır."

Rektör Çakmak, ayrıca üniversitenin evrensel değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan onuruna bağlılığını vurgulayarak, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti ve merhume Nermin Tirit’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Öncü: "Umuyorum bu elim olaylar bir daha asla gerçekleşmez"

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü konuşmasında duygularını dile getirerek, "Bugün burada çok elim bir hadiseden dolayı bir arada olduğum için üzgünüm. Hakikaten çok üzgünüm, bir kadın olarak üzgünüm, anne olarak üzgünüm, Erzurumlu bir kadın olarak çok çok daha üzgünüm. Umuyorum ki bu elim olaylar bir daha asla memleketimizde, ülkemizde, dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmez." ifadelerini kullandı.

Öncü, ayrıca yetkili kurumlarla derhal iletişime geçildiğini, olayın uzun yıllara yayılan bir soruna dönüştüğünü ve mağdurların korunmasına yönelik tedbirlerin önemini vurguladı. Konuşmasında toplumda farkındalık artırılması, ilgili kurumların sunduğu destek ve güvenlik tedbirlerinin kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekti ve merhumeye rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Etkinlikteki ortak mesaj, kadına yönelik şiddetin her türüne karşı toplumun ve kurumların birlikte hareket etmesi, mağdurların korunması ve şiddeti önlemeye yönelik tedbirlerin etkin şekilde uygulanması oldu.

ERZURUM’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ERZURUM TEKNİK...

ERZURUM’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANI NERMİN TİRİT İÇİN "KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ" DÜZENLENDİ.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı