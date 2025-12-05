ETÜ’de V. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Vurgu

ETÜ’de V. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi

Kongre ve katılımcılar

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAUM) tarafından V. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla çevrimiçi olarak düzenlenen kongreye ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Ayataç ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Açılış konuşmaları

Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Kongrenin gerçekleştirildiği 5 Aralık tarihinin ülkemizin toplumsal tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birini temsil ettiğini belirterek, '1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, yalnızca siyasal katılımın genişlemesi değil; aynı zamanda toplumsal ilerlemenin, modernleşme vizyonunun ve eşit yurttaşlık ilkesinin güçlü bir ifadesidir. Bu nedenle bugün burada gerçekleştirdiğimiz kongre, tarihsel bir kazanımın yıldönümünü anmanın ötesinde, bu kazanımı bilimsel bilgiyle, eleştirel düşünceyle ve akademik sorumlulukla yeniden yorumlama çabasıdır. Genç araştırmacıların çalışmalarında gözlemlediğimiz titizlik, duyarlılık ve akademik derinlik bizleri geleceğe dair umutlandırmaktadır. Kadınların toplumsal konumunu, karşılaştıkları eşitsizlikleri, güçlenme süreçlerini ve dönüşen toplumsal ilişkileri farklı disiplinlerin perspektifleriyle ele almak hem bilimselliğin zenginliği hem de demokratik bir toplumun gereğidir. Bu kongreye emek veren tüm akademisyenlerimize, organizasyon ekibine, jürilere ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu kongrede üretilen bilgi, kurulan dayanışma ve paylaşılan deneyimler umuyorum ki hepimize ilham verecek.'"

Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı: "EKAUM’un kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda toplumsal farkındalık oluşturma misyonu ile hareket ettiğini belirterek, 'Kadın Hakları Günü’nde böyle bir kongrenin gerçekleştirilmesi ve bu yıl beşincisinin gerçekleştirilmesi gurur vericidir. Bu, kongrenin belli bir süreklilik kazandığı ve ‘kadın’ temalı konu ve problemlerin akademik bir platformda tartışılması noktasında artık önemli bir yere geldiğinin göstergesidir. Emeği geçen herkese ve özellikle katılımcı öğrencilere teşekkür ederiz' ifadelerinde bulundu."

Genç Araştırmacılar Özel Oturumu

Beşincisi düzenlenen kongrede bu yıl ilk kez "Genç Araştırmacılar Özel Oturumu" yapıldı. Bu kapsamda bildiri özeti göndererek katkı sunmak isteyen genç lise öğrencilerinin akademik meraklarını desteklemek, bilimsel-sanatsal üretimlerini görünür kılmak ve araştırma süreçlerine erken yaşta katılımlarını teşvik etmek amacıyla oluşturulan özel oturumda Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Resim Yetenek Alanı öğrencisi Aysima Bozal, danışman öğretmeni Hümeyra Kaya rehberliğinde hazırladıkları "Güzellik Algısı ve Kadın" başlıklı sunumlarını paylaştı.

Davetli konuşma, oturumlar ve bildiriler

Davetli konuşmacı Prof. Dr. Hatice Ayataç, "Toplum 5.0 ve Kentleşme" başlıklı sunumuyla dinleyicilere önemli bilgiler aktardı. Kongrede paralel odalı 4 oturum gerçekleştirildi ve toplamda 32 bildiri sunumu yapıldı.

Sunulan bildiriler arasında kadın öğretmen konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi'nden kadınların erkek rolü algısının kayınvalide-gelin ilişkilerine etkisi'ne; longevity diyetinin kadın sağlığı üzerine etkisi'nden "Kadın ve Kur’an Kıraati: Dini Geleneğin Görünmeyen Hafızaları Ümmü Sa’d Örneği"ne kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yer aldı.

Kapanış

Doç. Dr. Bahtinur Möngü: "Bu yıl Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongremizin beşincisini gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Kadının varlığını ortaya koyabilmesi, anlamlı bir varoluş sergileyebilmesi ve kadın sorunlarına yönelik bir farkındalık oluşturulup çözüm önerileri üretilebilmesi için bu tarz çalışmaların yapılması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Her kongremizde yeni bir şeyler öğreniyor, farklı noktalara temas ediyor; hem kadın hakları ve sorunlarını ele alıp değerlendiriyor hem de genç nesiller için akademik platformlar oluşturarak akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkürlerimi sunuyorum."

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (EKAUM) TARAFINDAN V. ULUSAL KADIN TEMALI ÖĞRENCİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.