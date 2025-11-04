EÜ FAYDA ve LÖSEV'den farkındalık etkinliği: 'Umut varsa iyileşme de vardır!'

EÜ İletişim Fakültesi'nde LÖSEV ve FAYDA'dan anlamlı farkındalık etkinliği

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV Ege Bölgesi Halkla İlişkiler Ekibi ile FAYDA Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, lösemiye karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladı.

Etkinlik detayları

Etkinlik, İnci Projesi çerçevesinde Bornova Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, LÖSEV İzmir gönüllü üst komitesi ve gönüllü müzisyenlerin katkılarıyla hayata geçirildi. "Gençlerin enerjisi ve umuduyla" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, turuncu balonlar, müzik ve coşkuyla lösemili çocuklara destek verilmesi ve toplumda farkındalık yaratılması hedeflendi.

Koordinatörün mesajı

Gamze Berçin Edirne, LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Amacımız; lösemiyle mücadele eden çocukların yalnız olmadığını göstermek ve toplumsal duyarlılığı artırmak. Turuncu balonlar, müzik, coşku ve 'Umut varsa iyileşme de vardır!' mesajımızla; löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, moral ve dayanışmanın tedavi sürecindeki önemini ve her yaştan bireyin fark yaratabileceğini vurguladık. Bu etkinlik, küçük bir müzik dinletisiyle birlikte, Ege Üniversitesi LÖSEV gönüllüsü öğrencilerinin bir araya geldiğinde büyük bir umut dalgası yaratabileceğini göstermesi açısından çok kıymetliydi."

Gençlere çağrı ve organizasyon

Koordinatör Edirne, gençlere yönelik mesajında bu tür çalışmaların gençlere aidiyet, empati ve toplumsal duyarlılık kazandırdığını vurguladı: "Bir gülümseme, bazen bir şarkı ya da bir balon bile bir çocuğa umut olabilir. Kapımız tüm gençlere sonuna kadar açık; LÖSEV’de herkesin yeri hazır."

Organizasyon süreci, LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler ekibi ile FAYDA Topluluğu gönüllülerinin koordinasyonunda, tamamen gönüllülük esasına dayanarak planlandı. Hazırlık, iletişim, düzen ve performans aşamalarında öğrenciler aktif rol alarak sürecin her adımında sorumluluk üstlendi.

"GENÇLERİN ENERJİSİ VE UMUDUYLA" SLOGANIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ETKİNLİKTE, LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK VE TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMAK HEDEFLENDİ.