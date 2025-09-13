EuroBasket 2025: Türkiye Yunanistan'ı 94-68 Yenip Finale Yükseldi — Bak ve Türkoğlu'ndan Şampiyonluk Mesajı

Türkiye, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenip finale çıktı; Bakan Osman Aşkın Bak ve Hidayet Türkoğlu şampiyonluk beklentisini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:04
Bakan Osman Aşkın Bak ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan şampiyonluk beklentisi

2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Bakan Bak, milli takımı tebrik ederek şunları söyledi: "Daha önceki röportajlarda da '12 Dev Adam uyanıyor' demiştim. Müthiş bir uyanış var. Tam bir takım, savaşan bir takım. Yunanistan'ı sahadan sildiler. Müthiş bir tempo, özveri. Cedi Osman'ın özverisi, sağlık ekibinin çabaları, Ergin hocanın müthiş bir taktik ustalığı ve müthiş bir sonuç. Milletimizi sevindiren 12 Dev Adam'ı yürekten kutluyoruz ama daha işimiz bitmedi. İnanıyorum ki burada pazar günü şampiyon olacaklar, tüm Türkiye'yi, tüm milletimizi sevindirecekler."

Bak, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk basketbolu ve sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti: "Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, ülkemizden buraya gelen seyircilerimizi de tebrik ediyoruz. 'Hayırlı olsun' diyoruz ama bu yetmez, şampiyon olmak istiyoruz. 24 yıl önce final oynamıştık. Şampiyonluk istiyoruz, bu takım da hak ediyor. Bu takımı yürekten alkışlıyoruz. Ruhları, savaşmaları ve heyecanlarıyla bizim milletimize böyle bir takım yakışır."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise duygularını şöyle paylaştı: "Sözler boğazda düğümleniyor. Çocuklara ne söyleyeceğimizi inanın bazen insan bulamıyor. Önce sağlık ekibimize, özveriyle takımı yalnız bırakmayan takım kaptanımız Cedi'ye ve daha sonra da herkese milyonların huzurunda ne kadar teşekkür etsek azdır. Federasyon olarak buranın bir parçası olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sizler (Bakan Bak) ve milyonlara çocukları yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Milyonları mutluluğa boğdular. İnşallah, pazar günü de başka bir mutluluğa boğarlar. İyi ki varlar."

