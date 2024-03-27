Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisini resmen sonlandırdı. Bu karar, fahri trafik müfettişlerinin uyguladığı park cezalarının geniş çapta tartışma konusu olmasıyla birlikte geldi. Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kararı, yaşanan tartışmaların ve hatta protestoların etkisiyle alındı.

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güleçyüz, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, fahri müfettişlerin artık park cezası vermeyeceğini duyurdu. Bu adımın, trafik cezalarının uygulanması konusunda yaşanan gerginlikleri azaltmayı amaçladığı belirtildi.





FAHRI TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN PARK CEZASI YETKİSİ ASKIYA ALINDI





Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güleçyüz, yaptığı açıklamada, fahri trafik müfettişlerine verilen görevlerde kara yolları trafik kanunu çerçevesinde bazı cezaların uygulanabildiğini belirtti. Ancak, bu cezaların trafiğin akışkanlığını sağlamak ve trafiğin düzenini temin etmeye yönelik olduğunu ifade etti. Güleçyüz, ayrıca bazı cezaların kazaları önlemeye yönelik olduğunu da vurguladı.



Güleçyüz, yaptığı açıklamada, park cezası ve duraklama cezasının şimdilik askıya alındığını belirtti. Bundan sonra ise diğer kazaları önlemeye yönelik cezaların üzerine yoğunlaşılacağını dile getirdi.

Fahri trafik müfettişlerinin bu karara karşı olduklarını dile getiren Güleçyüz, "Bu karar, denetimin yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Kolluk kuvvetleri ve trafik polisleri tarafından elektronik denetimlerin daha sıkı bir şekilde gerçekleştirilerek park sorununun takip edileceğini" belirtti.