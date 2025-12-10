Evlilik Sayısı Düştü, Boşanma Arttı: Düzce Üniversitesi Paneli

"Gençlik ve Aile: Evlilikte Değişen Dinamikler" panelinde çarpıcı bulgular

Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Gençlik ve Aile: Evlilikte Değişen Dinamikler, Üniversite Gençliğinin Evlilik Algısı" başlıklı panel, güncel veriler ışığında gençlerin evlilik ve aile algısına dair yeni bakış açıları sundu.

Panel açılışı ve merkezin çalışmaları

Panelin açılış konuşmasını yapan Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş, merkezin yıl boyunca çocuk ve gençlerin psikososyal, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyen çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Aktaş, aile içi iletişim, gençlik sorunları, dijitalleşme ve değerler eğitimi başlıklarında gerçekleştirilen eğitim ve seminerlerle hem öğrencilerde hem de ebeveynlerde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Panelin altyapısını oluşturan çalışmanın merkez bünyesindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını ve elde edilen verilerin gençlerin evlilik, ilişki ve aile kavramlarına dair sorgulayıcı bir bakış sergilediğini ifade etti.

Üniversite gençliğinin evlilik algısı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, geleneksel ve modern evlilik biçimlerindeki değişimi ele alarak gençlerin evlilik algısının ekonomik şartlar, sosyo-kültürel dönüşüm ve dijital çağın etkisiyle dönüştüğünü kaydetti. Gençlerin ilişkileri, ailelerin yönlendirmesinden ziyade kendi sosyal çevreleri içinde kurdukları bağlar üzerinden şekillendirdiğini belirtti.

Panelin ilk oturumunda Psikoloji Bölümü öğrencileri Nur Samioğlu ve Ayça Baytan, üniversite gençliğinin evlilik algısını inceleyen akademik anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Öğrenciler, evliliği anlamlı kılan temel değerler arasında saygı, sevgi, güven ve sadakat'in öne çıktığını; rollerin paylaşımı konusunda ise gençlerin büyük bölümünün cinsiyete dayalı kalıplardan ziyade eşitlik, uzlaşma ve ortak sorumluluğu benimsediğini aktardı. Kültürel farklılıklara ilişkin iki eğilim dikkat çekti: benzerliklerin iletişimi kolaylaştırdığı ve farklılıkların doğru iletişimle evliliği zenginleştirebileceği görüşleri.

Demografik veriler: Evlilik ve boşanmadaki değişim

Fen Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan Kızılay, Türkiye’de evlilik ve aile yapısına ilişkin demografik değişimleri sosyolojik bir perspektiften değerlendirdi. Kızılay, evlenme sayılarında 2009 sonrası belirgin bir düşüş trendi görüldüğünü, pandemi döneminde bu düşüşün hızlandığını ve güncel verilerin hâlâ 2008 seviyelerine ulaşamadığını aktardı. Ayrıca, boşanma oranlarının son 20 yılda artış göstererek kalıcı şekilde yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti. Kızılay, Türkiye’nin yüksek doğurganlık döneminden uzaklaştığını, Avrupa tipi çok düşük doğurganlık seviyesine gerilediğini ve ilk evlenme yaşlarının kesintisiz biçimde yükseldiğini belirterek bunun evlilik davranışlarında yapısal bir gecikmeye işaret ettiğini vurguladı.

Evlilikte psikolojik dayanıklılık ve sorumluluk

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, evliliği psikolojik, kültürel ve gelişimsel süreçler bağlamında değerlendirdi. Aile dinamiklerinin zayıflamasının çocuklarda sevgi, güven ve ilgi eksikliğine yol açabileceğini ve bunun uzun vadede sosyal ile psikolojik sorunlara neden olabileceğini belirtti. Koç, sorumluluk bilinci gelişmemiş bireylerin sorun çözme kapasitesinin zayıf kaldığını; birçok evliliğin erken dönemde çatışma yönetimi eksikliği nedeniyle yıprandığını ifade etti.

Prof. Dr. Koç, evlilik kararında "Evlenmeli miyim?" sorusundan önce "Evliliğe uygun bir birey miyim?" sorusunun sorulması gerektiğini vurguladı; flört dönemindeki idealizmin evlilik gerçekleriyle çatışabileceğini ve evliliğin duygusal hazırlığın yanı sıra psikolojik olgunluk gerektirdiğini söyledi.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

