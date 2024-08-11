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Eyfel Kulesi'ne Tırmanmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı

Fransa'da Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı, kule kısa süreliğine tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:30
Eyfel Kulesi'ne Tırmanmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı

Eyfel Kulesi'nde Tırmanış Girişimi

2024 Paris Olimpiyatları'nın heyecanı sürerken, dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nde ilginç bir olay gerçekleşti. Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan bu ikonik yapı, bir kişinin kuleye tırmanma girişimi sonrası kısa süreliğine tahliye edildi.

Olayın Detayları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 33 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının Eyfel Kulesi’ne tırmanma girişimi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından engellendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ihraç edilen kişi üstü çıplak bir şekilde kuleye tırmanırken görülüyor. Tırmanışı sırasında, Eyfel Kulesi’ne yapılan güvenlik önlemleri sebebiyle ziyaretçiler kısa bir süre için tahliye edildi.

Olimpiyatlar ve Seyahat Güvenliği

2024 Paris Olimpiyat Oyunları bu yıl 26 Temmuz'da başladı ve bugün sona eriyor. Milyonlarca turistin akın ettiği bu dönemde, güvenliğin artırılması büyük önem taşıyor. Olay, olimpiyatlar kapsamında ziyaretçilere sunulan etkinliklerin yanında, güvenlik tedbirlerinin de ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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