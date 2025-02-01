Eyüpsultan'da Ailesini Katleden Zanlının Yakalanma Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Eyüpsultan'da ailesini katleden B.Y, Bursa otobüs terminalinde yakalandı, anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:13
Eyüpsultan'da Ailesini Katleden Zanlının Yakalanma Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Eyüpsultan'da Aile Katliamı: B.Y.'nin Yakalanma Anı Güvenlik Kamerasında

Eyüpsultan'daki evinde ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren B.Y, Bursa'daki otobüs terminalinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından şehirler arası otobüsle Bursa'ya kaçan zanlının yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'ta bulunan apartman dairesinde, B.Y.'nin annesi Aysun Yenigün, babası Mehmet Yenigün, anneannesi Fatma İnce ve kardeşi Dilan Yenigün'ü silah ile öldürdükten sonra Bursa'ya kaçtığı bildirildi. Güvenlik kamerası kaydında, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucunda B.Y.'yi terminalde otobüsten iner inmez gözaltına alması yer aldı.

Adli Süreç

B.Y., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adalete teslim edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler sürmektedir.

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