Eyüpsultan'da Araç Yangını: İki Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde saat 23:30'da çıkan yangında iki park halindeki araç yandı; can kaybı yok, internet panosu zarar görüp mahallede bağlantı kesildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 03:07
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 03:07
Olayın Detayları

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Bestekar Hafız Hüsnü Efendi Sokak'ta, saat 23:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir araçta yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüyerek arkasındaki başka bir park halindeki otomobile sirayet etti.

Yangın sırasında araçlarda peş peşe çeşitli patlamalar meydana geldi. Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü ve ihbar üzerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı; ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Bir araç kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sirayet ettiği otomobil kısmen hasar gördü. İtfaiyenin kısa süren müdahalesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı ve yangın söndürüldü.

Öte yandan yanan araçların yanında bulunan internet panosuna da alevler sıçradı. Küle dönen pano nedeniyle mahalle sakinlerinin internet erişiminin, pano yenilenene kadar kesik kalacağı bildirildi.

Yangınla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı ve olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

