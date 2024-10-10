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Eyüpsultan'da Kargo Aracı ve Servis Midibüsü Çarpıştı: 4 Yaralı

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kargo aracı ile servis midibüsü çarpıştı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 18:32
Eyüpsultan'da Kargo Aracı ve Servis Midibüsü Çarpıştı: 4 Yaralı

Eyüpsultan'da Trafik Kazası

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, bir kargo aracı ile servis midibüsü çarpıştı ve sonuç olarak 4 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul Havalimanı yolu üzerinde, Göktürk Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Kaza Detayları

Karga dağıtımına çıkan 34 HAT 074 plakalı aracın, aynı yönde ilerleyen 34 EFL 246 plakalı servis midibüsü ile çarpışması sonucu gerçekleşen kaza, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi.

Olay Yeri Müdahalesi

Kazanın hemen ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yetkililer, kaza nedeniyle yolun bir şeridini trafiğe kapatarak gerekli önlemleri aldı.

Yaralıların Durumu

Sağlık ekipleri, her iki araçta bulunan yaralıları hızlı bir şekilde tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelerin ardından, araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte, yoğunlaşan trafik akışı normale döndü.

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