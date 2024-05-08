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Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldüren Y.K isimli zanlı tutuklandı

Eyüpsultan'da bir özel lisede okul müdürünü silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki Irak uyruklu Y.K., tutuklandı. Olayın ayrıntıları ve zanlının ifadesi haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 19:59
Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldüren Y.K isimli zanlı tutuklandı

Eyüpsultan'da yaşanan trajik bir olayın ardından, bir okul müdürünün yaşamı kaybetmesiyle ilgili detaylar netlik kazanıyor. Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan bir özel lisede, okuldan atılmasından dolayı husumet oluşan 17 yaşındaki Irak uyruklu Y.K., müdür İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan zanlının, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

Şüphelinin ifadesine göre, geçmişte yaşanan bir tartışmanın ardından okul müdürüyle arasında husumet oluşmuş, bu durumun üzerine planlı bir şekilde cinayet işlediği belirtiliyor. Zanlı, maktulün odasına giderek doğrudan hedef aldığı müdürü, kolunu havaya kaldırınca kendisine saldıracağını düşünerek karnına ateş ederek öldürmüş. Ancak zanlı, amacının öldürmek değil, dövmek olduğunu iddia etmiş.

Olayın ardından kaçan ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan Y.K.'nin, hakimlikteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandığı açıklandı.

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