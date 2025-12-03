Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü

Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı

Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri ağırlandı

Eyyübiye Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programa çoğunluğu çocuk olan engelli bireyler ve aileleri katıldı. Etkinlik, yemek ikramı, palyaço ve dans gösterileriyle başladı.

Programın devamında Av. Huriye Toru tarafından engelli hakları konulu bir seminer verildi. Etkinlikte ayrıca Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da hazır bulundu ve katılımcılara seslendi.

Mehmet Kuş programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gerçekten Cenab-ı Mevlam’ın katında sizler birer meleksiniz. Sizlere bakan anneler, babalar birer melek. Varsa engelli ablalarımıza, amcalarımıza bakanlar birer melektir. Engelli kardeşlerimizin dertleriyle dertlenen, yükünü omuzlayan her insan benim kalbimde birer melektir. Cenab-ı Mevlam’a, engelli kardeşlerimize verdiği sabırdan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Allah şükrünüzü daim, sabrınızı âli etsin inşallah. Gerek belediye başkanlığım süresince gerekse sonrasında yanınızda olmaya devam edeceğim. İnşallah sizlerin dualarında yer alacağım"

Etkinlik, katılımcılara yönelik çeşitli etkinlikler ve bilgilendirici oturumlarla son buldu.

