Ezine'de 2 Markete 596 bin 506 TL Ceza: Tarihi Geçmiş ve Etiketsiz Ürünler

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki markete, tarihi geçmiş ve etiketsiz ürün sattıkları gerekçesiyle toplam 596 bin 506 TL ceza kesildi; tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:44
Ezine'de 2 Markete 596 bin 506 TL Ceza: Tarihi Geçmiş ve Etiketsiz Ürünler

Ezine'de 2 Markete 596 bin 506 TL Ceza

Çanakkale zabıta ekipleri iki işyerini denetledi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, iki markette usulsüz uygulamalar tespit edildi.

Bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş 148 adet ürün raflarda satışa sunulurken, diğer işletmede 54 adet üründe etiket bulunmadığı belirlendi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeye 437 bin 44 TL, ürünleri etiketsiz satışa sunan işletmeye ise 159 bin 462 TL cezai işlem uygulandı. Zabıta ekiplerince iki markete toplam 596 bin 506 TL ceza kesildi.

Ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıta ekiplerince imha edildi.

ÇANAKKALE'DE ZABITA EKİPLERİNCE DENETİM YAPILAN 2 MARKETE TARİHİ GEÇMİŞ VE ETİKETSİZ ÜRÜN SATTIĞI...

ÇANAKKALE'DE ZABITA EKİPLERİNCE DENETİM YAPILAN 2 MARKETE TARİHİ GEÇMİŞ VE ETİKETSİZ ÜRÜN SATTIĞI İÇİN TOPLAM 596 BİN 506 TL CEZA KESİLDİ.

ÇANAKKALE'DE ZABITA EKİPLERİNCE DENETİM YAPILAN 2 MARKETE TARİHİ GEÇMİŞ VE ETİKETSİZ ÜRÜN SATTIĞI...

İLGİLİ HABERLER

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Zabıta Suçüstü Yakalandı: Dilenci Kabahatler Kanunu Kapsamında İşlemde
2
Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı
3
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı
5
Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi
6
Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı
7
Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kayınvalide Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti