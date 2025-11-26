Ezine'de 2 Markete 596 bin 506 TL Ceza: Tarihi Geçmiş ve Etiketsiz Ürünler

Ezine'de 2 Markete 596 bin 506 TL Ceza

Çanakkale zabıta ekipleri iki işyerini denetledi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, iki markette usulsüz uygulamalar tespit edildi.

Bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş 148 adet ürün raflarda satışa sunulurken, diğer işletmede 54 adet üründe etiket bulunmadığı belirlendi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeye 437 bin 44 TL, ürünleri etiketsiz satışa sunan işletmeye ise 159 bin 462 TL cezai işlem uygulandı. Zabıta ekiplerince iki markete toplam 596 bin 506 TL ceza kesildi.

Ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıta ekiplerince imha edildi.

