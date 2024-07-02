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Fahrettin Koca'dan istifa sonrası ilk açıklama!

Sağlık Bakanlığı'ndan istifa eden Fahrettin Koca, görevini devrettiği Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na yönelik devir teslim töreninde ilk açıklamalarını yaptı. Koca, "Bu görevi yerine getirmemde büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmet anlayışımız her vatandaşımızı kucaklamayı esas aldı" dedi.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 10:52
Fahrettin Koca'dan istifa sonrası ilk açıklama!

"Bu bir veda konuşması değil, insanlarımıza olan sorumluluğum devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza bana verdiği bu fırsat için şükranlarımı sunuyorum. Düşünce ve duruş farklılıkları ne olursa olsun, tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir hizmet anlayışını benimsedim. Göreve geldiğimizde belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda cesur kararlar aldık. Özellikle şehir hastaneleri konusunda önemli adımlar attık.

10 Temmuz 2018'de göreve başladım ve sağlık bakanlığı dönemim boyunca bir dizi zorlu süreç yaşadık. Elazığ depremi, Covid-19 salgını ve Kahramanmaraş depremleri gibi acı ve sarsıcı olaylara tanıklık ettik. Ancak sağlık sistemimizin bu sınavları başarıyla geçtiğine inanıyorum.

Sağlıkta şiddet sorununu büyük ölçüde çözmek için beyaz reformun sonuçlarını uyguladık ve sağlık çalışanlarının şartlarını iyileştirdik. Ayrıca uzman hekim ihtiyacını karşılamak için yeni sistemler oluşturduk. Şimdi bu emaneti yeni bakanımıza devrediyorum. Ülkemizin aşı bağımsızlığını sağlayacak yeni projeyi hayata geçirmek için elimizden gelen desteği vereceğiz."

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