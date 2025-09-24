Faladdin ve Binnaz'ın Sahibi Sertaç Taşdelen'e 7 Yıla Kadar Hapis İstemi

Faladdin ve Binnaz uygulamaları sahibi için iddianame: 7 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mobil uygulamalar Faladdin ve Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında, elde edilen gelirlerin suç geliri olduğu ve bunların yurt dışına çıkarıldığı iddiasıyla işlem yapıldığı yer aldı. Taşdelen'e yönelik suçlama, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönünde.

İddianamenin detayları

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Taşdelen'in falcılık, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası hizmetleri sunan mobil uygulamalar ile internet siteleri üzerinden faaliyet yürüttüğünü tespit etti. UYAP sorgulamalarında, şüpheli hakkında söz konusu öncül suçlara ilişkin olarak 27 Mart tarihinde ayrı bir iddianame düzenlendiği belirtildi.

İddianamede, Taşdelen'in 'falcılık' ve 'gaipten haber vermek' eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim sistemleri kurduğu, Faladdin ve Binnaz abla uygulamaları ile bunlara ait internet sitelerini oluşturduğu ve böylece eylemlerini sistematik hale getirdiği vurgulandı.

Mali bulgular ve iddialar

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı'nın 9 Ocak 2024 tarihli kararında, Arteria Yazılım AŞ'ye Faladdin uygulamasında fal tanıtımı; binnaz.com ve binnazabla.com sitelerinde ise medyumluk tanıtımı sebebiyle reklamların durdurulması cezası verildiği iddianamede yer aldı.

MASAK raporuna atıf yapılan iddianamede, Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paraların suç geliri olduğu, bu tutarların şirket ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara ile şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarındaki hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Raporda ayrıca Taşdelen'in 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutulduğu, 3 şirkette aktif ortaklık ve 4 şirkette aktif yöneticilik kaydı olduğu, herhangi bir gayrimenkule sahip olmadığı halde 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu bilgisi verildi.

Raporda Taşdelen'in 3 kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabı olduğu, bankacılık transferlerinin yıllık bazda yüksek meblağlar içerdiği; özellikle 2024-2025 yıllarına ait işlem hacimlerinin yüksek olduğu ve 2024'e ait nakit çekim toplamlarının fazla olduğu belirtildi.

Suçlamanın niteliği ve talep edilen ceza

İddianamede, Arteria Teknoloji AŞ aracılığıyla elde edilen gelirlerin falcılık ve yasak cihaz kullanımı sonucu sağlanan suç gelirleri olduğu, bu gelirlerin şirket faaliyetleri gibi gösterilerek meşru kazanç gibi aparıldığının değerlendirildiği kaydedildi. Ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına para transferlerine rastlanması nedeniyle suç gelirinin yurt dışına çıkarıldığına kanaat getirildi.

Bu gerekçelerle Taşdelen hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Yargı süreci

Düzenlenen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Süreçle ilgili gelişmeler mahkeme safhasında takip edilecek.