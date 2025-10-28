Faruk Acar: Filistin Özgürlük Ağacının Gölgesinde Yeniden Nefes Alacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Sincan'da düzenlenen fidan dikim töreninde Filistin'e destek ve basın özgürlüğü mesajı verdi. Tören, Sincan Belediyesi ile Türkiye Basın Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Acar: "Umut tohumu" ektik

Törende konuşan Acar, "Nasıl ki küçücük bir tohum, zamanla güçlü bir çınara dönüşüyor, Filistin de bir gün özgürlük ağacının gölgesinde yeniden nefes alacak." diyerek bugün burada insanlık vicdanında "umut tohumu" ektiklerini ifade etti.

Acar, dikilen fidanların Filistinli gazetecilerin hakikate olan sadakatlerinin ebedi simgesi olacağını belirtti ve Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya duyurmaya çalışırken şehit düşen 250'nin üzerindeki Filistinli gazeteciyi andı.

Basın emekçilerinin görevlerine canları pahasına devam ettiklerini vurgulayan Acar, "Kameraman Hasan Hamad'ın naaşı, parçalandığı için ancak basın yeleği ve saçlarından tanınarak teşhis edildi. Hamad gibi her bir gazeteci, gerçeği aktarmak için canlarını ortaya koydular. İsrail, bu onurlu sesi susturmak istedi. Televizyon kanallarını, matbaaları hedef aldı çünkü zalimler bilir ki hakikat, en ölümcül silahtır. Ama onlar, her biri fidan gibi toprağa düşse de yeniden yeşeren gerçeğin temsilcileri oldular. Bugün burada diktiğimiz her ağaç doğaya, adalete, özgürlüğe nefes olacak." dedi.

Uluslararası duruş ve diplomasi

Acar, Filistin meselesine dış politika değil vicdan meselesi gözüyle baktıklarını belirterek şöyle konuştu: "Bu konuya her daim bir vicdan meselesi olarak baktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca tüm dünyaya ilan ettiği gibi Filistin davası, bizim kırmızı çizgimizdir. Milletimiz dualarıyla Filistin halkının yanında durdu. Cumhurbaşkanımız, barış için yüreğini ortaya koydu, yorulmak bilmeden diplomasi trafiğini yürüttü. Uluslararası platformlarda Filistin'in gür sesi olduk. Şarm el-Şeyh Zirvesi'nde beyan imzaladık. Biz Filistin'in özgürlüğü için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik."

Yeşil Vatan Seferberliği ve ağaçlandırma hedefleri

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Yeşil Vatan Seferberliği'ne değinerek Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohum toprakla buluşturduklarını söyledi. Acar, önümüzdeki dönemde bir yıl boyunca 550 milyon fidan ve tohum hedefinin olduğunu ve AK Parti teşkilatlarının her bir üyenin fidan sahipleneceğini ifade etti.

Ayrıca Acar, "İşte bugün, o seferberliğin ruhunu Filistin ve basın özgürlüğü için yaşatıyoruz. Nasıl ki küçücük bir tohum, zamanla güçlü bir çınara dönüşüyor, Filistin de bir gün özgürlük ağacının gölgesinde yeniden nefes alacak." sözlerini yineledi ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gelecek hedefleri

Acar, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla mazlum coğrafyaların umudunu yeniden inşa etmeyi kendilerine görev bildiklerini söyledi. "Biz Filistinli gazetecilerin isimlerini bu ormanda yaşatarak, Türkiye Yüzyılı ruhunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çünkü bizim vizyonumuz, Filistinli çocukların da barış içinde büyüyebileceği bir dünyanın hayali. Bu orman, burada kök salacak her bir ağaç, vefadan ve kardeşlikten oluşan daha adil bir geleceğin simgesi olacak." ifadelerini kullandı.

Törenin kapanışı

Törende Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da konuştu. Konuşmaların ardından Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına ağaç dikti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar (ortada), Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan (solda), Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan (sağda) Sincan Belediyesi ve Türkiye Basın Federasyonu işbirliğinde Sincan'da düzenlenen, Filistinli gazeteciler için fidan dikim törenine katıldı.