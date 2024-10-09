Fas, Bölgesel İstikrarsızlık Konusunda Uyardı

Fas, İsrail'in Saldırıları Nedeniyle Uyardı

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sebebiyle bölgede istikrarsızlık yaşanabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP’ın aktardığına göre, Burita, Kanarya Adaları özerk yönetimini temsilen Fernando Clavijo ile başkent Rabat’ta düzenlenen görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Bölgesindeki Çatışma Riskleri

Burita, toplantıda yaptığı açıklamada, "Tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma risklerine dikkat çekerek, Lübnan’daki çatışma çemberinin genişlememesi gerektiğini vurguladı." dedi.

Filistin Durumu Üzerine Açıklamalar

Filistin meselesine değinen Burita, "Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak için uluslararası toplumun seferber olması ve Birleşmiş Milletler’in sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Burita, İsrail’in Gazze’deki okullara, hastanelere ve sivillere yönelik saldırılarını kınarken, insani yardım girişlerini engellemelerini ve Filistinlilerin kendi topraklarında aç bırakılmasını da eleştirdi.

BM Genel Sekreteri'ne Yönelik Eleştiriler

Ayrıca, Antonio Guterres’e yönelik uygunsuz ifadeleri de kınayarak, Fas’ın "çözüm odaklı çabaları hedef alan" bu saldırganlığı kınadığını belirtti.

İsrail Yönetiminin Tepkisi

İsrail yönetimi, BM Genel Sekreteri Guterres’i "istenmeyen kişi" ilan ederek, bölgedeki gerginliği azaltmaya yönelik çağrılarını dikkate almadı. Guterres ise ,"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesiyle acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Saldırılarının Sonuçları

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’ye yaptığı saldırılarda 41 bin 965 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 17 binden fazlasının çocuk olduğunu bildirdi.

Halkın sığındığı hastanelerle eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıya ağır hasar verildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, 8 Ekim itibarıyla 2 bin 119 kişinin öldüğü kaydedildi, bunlardan 104’ü çocuk, 194’ü ise kadın.”