Plastik Atıklar Çiçek Açtı: Samsun'da Çevreci Sanatçı Yeşim Soysal

Samsun'da düzenlenen "Alışveriş ve Dayanışma Şenliği" kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da açılan stantlarda çevre duyarlılığı ön plana çıktı. Etkinlikte stant açan emekli mimar Yeşim Soysal, atık plastik şişeleri çiçek, gelin tacı ve çeşitli aksesuarlara dönüştürerek ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Atıklardan sanata: Çocuklara doğa bilinci

Çarşıda yer alan stantlardan birinde çalışmalarını sergileyen 60 yaşındaki Yeşim Soysal, atık plastik şişeleri farklı objelere dönüştürdüğünü anlattı. Soysal, sözlerini şu ifadelerle aktardı: "Plastik şişeleri çiçeklere, gelin taçlarına ve çeşitli aksesuarlara dönüştürüyorum. Doğanın kirlenmesi beni çok üzüyor. Özellikle çocuklara doğayı temiz tutma bilincinin aşılanması için farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Bana ulaşan ya da topladığım atık şişeleri çeşitli objelere dönüştürüyorum. Doğada plastik bin yıldan fazla yaşayabiliyor. Çöp olarak kalacağına güzel objeler olarak evlerimizde yer almasını tercih etmez miyiz? Bu bilinci yaşatmaya çalışıyorum"

Sanatını bir sağlık sorunu sürecinde geliştirdiğini belirten Soysal, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir dönem sağlık sorunu yaşadım ve yerimden kalkamıyordum. Eşim bana pet şişelerle su getiriyordu, yanımda şişeler birikmeye başladı. Bunların bir şeye dönüşmesi gerektiğini düşündüm. Atılıp gitmelerine üzülüyordum. Elime alıp şekil vermeye başladım ve zamanla geliştirdim. Boyadığımda şişelerin saydamlığı kayboluyordu, Türkiye’de uygun bir boya bulamadım. Boyasını da kendim ürettim. Bu noktaya gelmek yaklaşık 2 yılımı aldı. Okullarda resim ve teknik öğretmenlerine bu çalışmanın ders olarak verilmesini isterim. Çocuklarda doğa bilinci oluşmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Kadın emeğinin buluşması: "Kadın El Emeği Çarşısı"

Etkinlikte toplam 210 kadın stant açarken, ürün çeşitliliği de dikkat çekti. Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Karadoğan Kınık etkinliğe dair bilgi verdi ve şunları söyledi: "7 yıldır kadın emeğine yönelik festivaller düzenliyoruz. ‘2026 yılına merhaba’ temasıyla, özellikle Samsun’da farklı alanlarda üretim yapan kadınların ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Yaklaşık 210 kadının el emeği bu festivalde yer alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu yıl bize ev sahipliği yaptı. Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, Karadeniz İleri Kadın Platformu Derneği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yerel STK’larımız da stantlarda yer aldı. Gıdadan anahtarlığa kadar yaklaşık 200 farklı ürün ziyaretçilerle buluşuyor"

4 gün sürecek olan festival, Samsun halkını kadın emeğiyle üretilen ürünlerle buluşturmaya devam edecek.

