Fatih Erbakan: Savunma Sanayi Yasası Geri Çekilmeli

Fatih Erbakan, Meclis'te Ekonomi ve Savunma Sanayi Üzerine Konuştu

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Meclis'teki basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Erbakan, savunma sanayi ve ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomik Eleştiriler

Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Ekonomik gider kalemleri faiz, israf ve imtiyazlı holdingleri içeriyor. Gelir kalemleri ise borç almak ve varlıkları satmakla sınırlı kalıyor," dedi. Buna ek olarak, "Bu sistemin adı borç, faiz, zam, vergi ekonomisidir," şeklinde konuştu.

Savunma Sanayine Dair Öneriler

Erbakan, "Savunma Sanayi ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Teklifi'nin tamamen geri çekilmesi gerekiyor," diyerek, savunma sanayinin halkın sırtına yük olmadan finanse edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, "Haksız kaynak aktarımını durdurmak adına imtiyazlı holdinglere vergi muafiyeti verilmemeli," ifadelerini kullandı.

Siyasal Diyalog ve Anayasa Üzerine Yorumlar

Bir gazetecinin bölümle ilgili sorusuna yanıt veren Erbakan, "Siyasette kutuplaşma olmamalı, diyaloğun faydalı olacağını düşünüyoruz," dedi. Devletin kırmızı çizgilerinin korunmasının önemine de vurgu yaptı. Ayrıca, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasa ile ilgili yorumları üzerine, "Kurtulmuş'un kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum, ancak konuya fazlasıyla gidildiğini ifade edebilirim," şeklinde yorum yaptı.

Erbakan, Laf çalışmasında laiklik kelimesinin anlamının net bir şekilde açıklanması gerektiğini, aksi takdirde geçmişteki benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını önerdi.