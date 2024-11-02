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Fatih'te Cami Avlusunda Silah Sesi: Zanlı Tutuklandı

İstanbul Fatih'te cami avlusunda silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli M.Ş.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:39
Fatih'te Cami Avlusunda Silah Sesi: Zanlı Tutuklandı

İstanbul Fatih'te Silahlı Saldırı Olayı

Fatih ilçesinde, İsmail Ağa Camisi avlusunda silahla havaya ateş açan M.Ş.Ö. adlı şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Balat semtinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Şüpheli, cami avlusuna gelerek belinden çıkardığı silah ile havaya ateş açtıktan sonra bulunduğu araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Ekipler, M.Ş.Ö.'nün aracını ilçede bırakıp yaya olarak kaçtığını tespit etti.

Polis Müdahalesi ve Tutuklama Süreci

Polis, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.Ö., İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından, M.Ş.Ö. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hukuki Süreç ve Suçlamalar

Hakimlik, M.Ş.Ö.'nün "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

İddialar ve Neden

M.Ş.Ö. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu ve şüphelinin daha önce imamı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddia edildi.

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