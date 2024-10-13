DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.148.745,16 0,49%

Fatih'te Cinayet ve İntihar Olayı: Delil İncelemeleri Devam Ediyor

Fatih'teki intihar ve cinayet olayıyla ilgili polis ekipleri delil incelemelerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:35
Fatih'te Cinayet ve İntihar Olayı: Delil İncelemeleri Devam Ediyor

Fatih'teki Drama: Cinayet ve İntihar Olayı

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan trajik olayın ardından, polis ekipleri süregelen delil incelemeleri ile dikkat çekiyor. Surdan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in bilgisayarında, cinayet ve intihar hakkında belirli videolar dışında tüm önemli verilerin silinmiş olması, soruşturmayı karmaşık hale getiriyor.

Olayın Detayları

4 Ekim'de gerçekleşen olayda, Semih Çelik, aynı yaşındaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak hayatına son vermişti. Çelik'in bilgisayarında, İkbal Uzuner ile ilgili bir video tespit edilse de, diğer tüm verilerin silinmesi dikkat çekici bir durum.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Polis, Semih Çelik'in telefonunun yanı sıra, Ayşenur Halil'in telefonunu da incelemeye aldı. Çelik'in HTS kayıtları üzerinden cinayetlerle bağlantı arayışlarını sürdüren ekipler, henüz net bir bulguya ulaşamamıştır.

Sosyal medyada dönen, ölen kişilerin Florya'da ayin yaptıkları yönündeki iddialar da araştırılmakta, ancak herhangi bir kanıta ulaşılamadığı belirtiliyor. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kamuoyunda endişe verici bir sessizlik sürüyor.

Bu olay, hem toplumda hem de ailelerde derin yaralar bırakmış durumda. Polis ve ilgili kurumların durumu çözmek adına çalışmaları devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralandı
2
TİKA Azerbaycan'da Postoperatif Bakım Eğitimi Düzenledi
3
Filistin, İspanya'nın Silah Satışını Durdurma Çağrısını Destekliyor
4
Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Antalya'da Pikap ve Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
6
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile Filistin Konusunu Görüştü
7
FETÖ Lideri Fetullah Gülen Yeni Evinden Uzaklaştırıldı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi