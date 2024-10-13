Fatih'te Cinayet ve İntihar Olayı: Delil İncelemeleri Devam Ediyor

Fatih'teki Drama: Cinayet ve İntihar Olayı

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan trajik olayın ardından, polis ekipleri süregelen delil incelemeleri ile dikkat çekiyor. Surdan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in bilgisayarında, cinayet ve intihar hakkında belirli videolar dışında tüm önemli verilerin silinmiş olması, soruşturmayı karmaşık hale getiriyor.

Olayın Detayları

4 Ekim'de gerçekleşen olayda, Semih Çelik, aynı yaşındaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak hayatına son vermişti. Çelik'in bilgisayarında, İkbal Uzuner ile ilgili bir video tespit edilse de, diğer tüm verilerin silinmesi dikkat çekici bir durum.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Polis, Semih Çelik'in telefonunun yanı sıra, Ayşenur Halil'in telefonunu da incelemeye aldı. Çelik'in HTS kayıtları üzerinden cinayetlerle bağlantı arayışlarını sürdüren ekipler, henüz net bir bulguya ulaşamamıştır.

Sosyal medyada dönen, ölen kişilerin Florya'da ayin yaptıkları yönündeki iddialar da araştırılmakta, ancak herhangi bir kanıta ulaşılamadığı belirtiliyor. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kamuoyunda endişe verici bir sessizlik sürüyor.

Bu olay, hem toplumda hem de ailelerde derin yaralar bırakmış durumda. Polis ve ilgili kurumların durumu çözmek adına çalışmaları devam ediyor.