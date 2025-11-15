Fatih'te İddia Edilen Yemek Zehirlenmesi: 2 Çocuk ve Anne Toprağa Verildi, Aile Şüpheli

İstanbul'da 12 Kasım'da otelde zehirlenen anne ve iki çocuğu toprağa verildi. Aile olayda şüpheleri olduğunu belirterek yetkililerden soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:24
Fatih'te İddia Edilen Yemek Zehirlenmesi: 2 Çocuk ve Anne Toprağa Verildi, Aile Şüpheli

Fatih'te İddia Edilen Yemek Zehirlenmesi: 2 Çocuk ve Anne Toprağa Verildi, Aile Şüpheli

İstanbul'da yaşanan acı olay sonrası anne Çiğdem Böcek ve çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal toprağa verildi. Aile üyeleri, yaşanan ölüm vakasıyla ilgili kafalarında soru işaretleri olduğunu belirterek, yetkililerden kapsamlı bir araştırma yapılmasını talep etti.

Olay, 12 Kasım gecesi Fatihte bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen çift Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Anne Çiğdem ve iki çocuk hayatını kaybederken, baba Servet Böcek entübe edildi. Defin işlemleri, hayatını kaybedenlerin Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Müslümana Camisinde düzenlenen törenin ardından gerçekleştirildi.

Aile Şüpheleri

Gazetecilere açıklama yapan baba Servet Böcek'in dayısının oğlu Halil Yılmaz, olayla ilgili soru işaretlerinin sürdüğünü aktardı: "Acılar içerisindeyiz. Bunu kim yaptıysa cezalarını çeksinler. Kafamızın içerisinde soru işaretleri var. Onların yediklerinden İstanbul'da başka kimse yemedi mi? Tek bunlar mı yedi? Ya otelde ya da dışarıda oldu bu olay. Doktorların da böyle söylüyorlarmış. Biz böyle bir şey görmedik diyorlarmış."

Yakınlarının Tepkisi

Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise duygularını şöyle dile getirdi: "Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet’in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor ‘iyi’ diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki ‘başınız sağolsun’ Çiğdem’de vefat ediyor. Yeğenim şuanda can çekişiyor, kurtulma imkanı yok yani. Devlet erkanı ve yetkililer buna el atmaları lazım, bu böyle olmaz. Suçlular cezalandırılsın, Bu ne? 2 can geldi biri daha gelecek, insanın canı Türkiye’de bu kadar ucuz mu?"

Aile, olayın aydınlatılması için yetkililerin müdahalesini ve sorumluların bulunup cezalandırılmasını istiyor.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA YEDİKLERİ YEMEĞİN ARDINDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBEDEN 2 ÇOCUK VE ANNESİ...

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA YEDİKLERİ YEMEĞİN ARDINDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBEDEN 2 ÇOCUK VE ANNESİ TOPRAĞA VERİLİRKEN, AİLE ÜYELERİ İSE OLAYLA İLGİLİ KAFALARINDA SORU İŞARETLERİ OLDUĞUNU KAYDEDEREK, "BU KONUYU YETKİLİLER ARAŞTIRSIN, 3 CAN, YANİ İNSANIN HAYATI TÜRKİYE’DE BU KADAR UCUZ MU?" İFADELERİNE YER VERDİLER.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA YEDİKLERİ YEMEĞİN ARDINDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBEDEN 2 ÇOCUK VE ANNESİ...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK 2237-A, BEUN'lü Akademisyenlerin Yapay Zekâ Projesini Destekledi
2
Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı açıldı — Fatih’in kültür ve edebiyat merkezi
3
Şehit Polis Ali Barut Salihli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
BEUN'da 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' ile şehit ve gazi yakınlarına destek
5
Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması: 35 Atmaca Yarıştı
6
Erdoğan'dan Şehit Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Ailesine Başsağlığı
7
Mersin'de Vatandaşlık Vaadiyle 700 Bin TL’lik Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı