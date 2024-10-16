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Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı

Fatih'te tramvayın çarptığı yabancı uyruklu bir yaya yaralandı. Kaza sonrası bölgeye acil ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:52
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı

Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Kızılelma Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yabancı uyruklu şahıs tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Çapa ile Fındıkzade tramvay durakları arasında meydana geldi.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Kaza anında tramvayın altında kalan yaralı için sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardılar. Ardından sağlık görevlileri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye sevk etti.

Seferler Aksadı

Kazanın ardından tramvay seferleri bir süreliğine aksadı. Toplumsal ulaşımı etkileyen bu talihsiz olay sonrası, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Yaralının durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın meydana geldiği yer çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, olayla ilgili detaylı bir rapor hazırlanması bekleniyor.

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