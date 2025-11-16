Fatih'te Zehirlenme Şüphesi: Böcek Ailesinin Kaldığı Otel Mühürlendi

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden üç kişi yaşamını yitirdi; konakladıkları otel polis incelemesi sonrası mühürlendi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:03
Almanya'dan 9 Kasım'da gelen aileden üç kişi yaşamını yitirdi

Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), Fatih'te konakladıkları otelde mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle 12 Kasım tarihinde hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Çiğdem Böcek (27) ile çocuklar Kadir Muhammet ve Masal hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek (36) ise tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Olay sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otelde denetim gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında oteldeki incelemeler tamamlandı.

İncelemede lobi bölümüne getirilen eşyalar incelendi; ekiplerin topladığı bazı materyaller laboratuvar incelemesi için gönderildi. Güvenlik önlemleri kapsamında otel mühürlendi ve otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi.

MÜHÜRLENMİŞ KAPI

MÜHÜRLENMİŞ KAPI

OTEL KAPISI

