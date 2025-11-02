Fatos Nano son yolculuğuna uğurlandı — Tiran'da devlet töreni

Tiran — Eski başbakan için resmi cenaze töreni düzenlendi

Arnavutluk'ta tedavi gördüğü hastanede 31 Ekim tarihinde hayatını kaybeden eski Başbakan Fatos Nano, bugün başkent Tiran'da düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

Uzun süredir akciğer rahatsızlığı yaşayan ve 73 yaşında vefat eden Nano için Tiran'daki Kongre Sarayı'nda resmi cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleshi, Başbakan Edi Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya'dan üst düzey yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Törende, Nano'nun aile üyelerinin yanı sıra başbakan Rama konuşma yaptı. Saygı duruşunun ardından Nano'nun naaşı vatandaşların katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, Arnavutluk Bakanlar Kurulu, 2 Kasım'ı ülkede birkaç kez başbakanlık yapan Nano anısına ulusal yas günü ilan etmişti.

Fatos Nano, 1991-2005 yıllarında Arnavutluk Sosyalist Parti Genel Başkanlığı yapmış; 1991, 1997-1998 ve 2002-2005 yıllarında olmak üzere 3 dönem Arnavutluk Başbakanlığı görevini yürütmüştü.

