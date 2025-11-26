Fatsa'da kuyumcu soygunu kamerada: Yaklaşık 5 kilo altın gaspı

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Yılmaz Kuyumculuk'ta yaklaşık 5 kilo altının gasp edildiği soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:31
Fatsa'da kuyumcu soygunu kamerada

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen soygunda yaklaşık 5 kilo altın gasp edildi.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, kasklı ve silahlı bir kişi iş yerine girerek Yılmaz Şerbetçi'ye ait kuyumcuda çalışanı silahla tehdit etti. Şüpheli, yanında getirdiği çantayı uzatarak altınların çantaya doldurulmasını istedi.

Altınlar alındıktan sonra şüpheli, çalışanı ellerinden ve ayaklarından iple bağladı ve dükkândan hızla uzaklaştı.

Görüntüler ve soruşturma

Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde zanlının dükkâna girişi, altınların çantaya doldurulması ve çalışanın bağlanması net bir şekilde görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kasklı zanlının bugün saat 10.00 itibarıyla henüz yakalanamadığı öğrenildi.

