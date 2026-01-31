Fenomenler Adli Tıp'a Getirildi: Saç ve Kan Örnekleri Alındı

Soruşturma Kapsamında Örnek Alma İşlemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomenler, saç ve kan örnekleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Gelişmeyle ilgili bilgiler, soruşturmanın bir parçası olarak örnek alma işlemlerinin gerçekleştirildiğini gösteriyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomenler saç ve kan örnekleri için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.