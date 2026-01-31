Fenomenler Adli Tıp'a Getirildi: Saç ve Kan Örnekleri Alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında gözaltına alınan fenomenler, saç ve kan örnekleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:27
Fenomenler Adli Tıp'a Getirildi: Saç ve Kan Örnekleri Alındı

Fenomenler Adli Tıp'a Getirildi: Saç ve Kan Örnekleri Alındı

Soruşturma Kapsamında Örnek Alma İşlemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomenler, saç ve kan örnekleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Gelişmeyle ilgili bilgiler, soruşturmanın bir parçası olarak örnek alma işlemlerinin gerçekleştirildiğini gösteriyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomenler saç ve kan örnekleri için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pınarbaşı Esnaf Odası'nda Bünyamin Bedir yeniden başkan seçildi
2
Efeler'de sağanak sonrası belediye ekipleri sahada
3
Ahmet Minguzzi Kabri Başında Anıldı - Bahçelievler'de Yıl Dönümü Töreni
4
Saruhanlı Şoförler Odası'nda Arif Bilek Üçüncü Kez Güven Tazeledi
5
Beypazarı ADEM'de Rahim Ağzı ve Yaygın Kanserler Bilgilendirmesi
6
Manisa Büyükşehir, Servis Şoförleriyle Buluştu: Ulaşım Güvenliği ve Konfor Öne Çıktı
7
Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dazkırı'da Gıda Denetimi: 20’ye Yakın İşletme Kontrol Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları