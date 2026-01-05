Fethi Sekin İzmir Adliyesi'nde Karanfillerle Anıldı

İzmir Adliyesi'nde anma töreni

İzmir Adliyesi'ne saldırıyı engellerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile adliyede mübaşir olarak görev yapan şehit Musa Çam için adliyede düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Video gösterisi ve yapay zeka görselleri

Anma töreni öncesinde gösterilen videoda Fethi Sekin ve Musa Çam anlatıldı. Gösterim sırasında iki şehidin yapay zeka ile hazırlanmış görselleri izleyicileri duygulandırdı ve adliye çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Yetkililerin konuşmaları

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel konuşmasında: "İzmir adliyesini hedef alan hain saldırısı karşısında görev bilinci ve cesaretiyle müdahale eden kahraman polisimiz Fethi Sekin ve silah arkadaşları büyük bir felaketi önlemiş. Milletimizin gönlünde unutulmaz bir yer edinmiştir" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise: "5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’nde meydana gelen hain saldırı sıradan bir terör eylemi değil. Doğrudan devletimize, adaletimize ve milletimizin huzuruna yönelmiş alçakça bir girişimdir. O gün Fethi Sekin hiç tereddüt etmeden, hiç geri adım atmadan, canını bile bile ortaya koyarak bu saldırının önüne geçmiştir. O yalnızca görevini yapan bir polis memuru değil. O an adaletin kapısında duran bir kale, masum insanların önünde duran siper ve devletini savunan bir kahraman olmuştur. Fethi Sekin, ölümü göze aldıran attığı her adımda ‘bu topraklarda adalet sahipsiz’ değildir gerçeğini tüm dünyaya haykırmıştır. Onun cesareti sayesinde büyük bir facia önlenmiş, sayısız hayat kurtulmuş, bir milletin yüreğinden silinmeyecek bir onur nişanı kazanmıştır. Musa Can ise her gün sessizce büyük bir sorumlulukla sürdürdüğü görevini o gün de terk etmemiş, adalet hizmetinin görünmeyen ama vazgeçilmez neferi olarak şehadete yürümüştür. Onun duruşu adaletin yalnızca kararlarla, değil sadakatle emekle ve sorumluluk bilinciyle ayakta durduğunu göstermiştir"

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar konuşmasında: "Bir terörle mücadele ekibinden polis değildi ama böyle bir hal ile karşı karşıya kaldığı zaman ‘şuraya haber vereyim’ gibi bir yola gitmedi. Çünkü vazife anlık icra edilmesi gereken bir vazifeydi. Sonunda bir şehadet ihtimali vardı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti, Türk polisi burada bütün ihtimalleri bir çırpıda silip attı ve o hain teröristleri bulunduğu yerde etkisiz hale getirdi ve kendisine şehadete erdi. Aynı gün Musa Can abimiz de şehit verdik. Şehadet, dünya anlamında bir kayıp ama Kur’an-ı Kerim’de Cenabı Hakk’ın onlar için asla ölüler demeyeceğiz diyor. Hassasiyet göstermemizi istiyor. Onların kendi katında rızıklandırıldığını ifade ediyor. Bu memleket, millet, bu kanla yoğrulmuş topraklara bir can daha verdi ancak ahirette de onlara çok güzel bir cennet teslim ediliyor. Burada aileleri, evlatları var. Ateş ilk onlara düşüyor fakat bu ateş, basit bir ateş değil, bu devletin de bağrına düşen bir volkan. Bu volkan bir yandan devletimizi güçlendiriyor, bir yandan yüreğimizi yakıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bu ikisi ile birlikte yaşıyoruz. Çünkü bu topraklar yaşamak kolay değil. Bu bölgede ayakta kalabilmek kolay değil. Bu bölgede ayakta kalabilmek içim evvela bu milletimiz için can vermeyi göze alan insanların olması lazım. Bunda hiç şüphemiz yok. Askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin, adliye tarafında savcılarımızın, hakimlerimizin, bu millet için gözlerini bir dakikalığına dahi kırpmak gibi düşünceleri olamaz. Bu memleketin böyle insanları yetiştirdikçе zaten ayakta kalacaktır. Bu topraklar sürekli şehit kanı ile sulandığı için insanımız, evladımız, gencimiz bu duygu ve düşünce ile hisle yoğrulmaktadır. Dolayısıyla hep beraber bugünümüze sahip çıktığımız gibi yarın da sahip çıktık inşallah"

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu da şunları söyledi: "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain saldırı karşısında, görev bilinciyle vatan sevgisiyle hareket eden kahraman şehidimiz Fetih Sekin, canı pahasına teröristlere geçit vermemiş, birçok masum insanın hayatını kurtararak adını milletimizin gönlüne altın harflerle yazmıştır. Aynı sırada şehit olan mübaşir Musa Can ise adalet hizmetine adanmış bir ömrü görev başında şehadetle taçlandırmıştır. Aziz şehitlerimizin bu fedakarlığı, devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve adaletin tesisi yolunda ödenen en büyük fedakarlık iradesidir. Onların gösterdiği cesaret ve sorumluluk duygusu bizlere yalnızca böyle hatıra değil aynı zamanda ağır bir emanet ve sorumluluk bırakmıştır. Bu topraklarda görev yapan hiçbir kamu görevlisi, hiçbir güvenlik mensubu, hiçbir adalet çalışanı yalnız değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası, devletimizin kararlılığı ve milletin vicdanında bir elbet yaşayacaktır"

Törenin sonu ve katılımcılar

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tören, Fethi Sekin'in şehit düştüğü noktaya karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene; Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sekin’in ailesi ve Can’ın ailesi ile adliye personeli katıldı.

Olayın kısa özeti

5 Ocak 2017 tarihinde saat 16.00 sıralarında İzmir Adliyesi önünde planlanan saldırıda, PKK'lı iki terörist patlayıcı yüklü bir otomobille geldi. Araç C Kapısı önünde polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Teröristler araçtan inip ilerleyince bomba yüklü otomobil patlatıldı. Bölgede görevli Fethi Sekin teröristlerle çatışmaya girerek bir teröristi etkisiz hale getirdi; ancak diğer teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

