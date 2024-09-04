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Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 117 Kişi Kurtarıldı

Fethiye açıklarında geri itilen 117 göçmen kurtarıldı, 5 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:13
Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 117 Kişi Kurtarıldı

Fethiye'de Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunan unsurlar tarafından Türk kara sularına geri itilen 117 göçmen başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gelen bilgilere göre, Fethiye açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönünde ihbar alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Kurtarılanlar Arasında Çocuklar da Var

Gerçekleştirilen operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bot ve üç can salından 20'si çocuk olmak üzere toplamda 117 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen Kaçakçılığı Soruşturması

Kurtarma işleminin ardından, göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 5 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Not: Bu tür olayların önlenmesi amacıyla gerekli denetimlerin artırılması önem arz etmektedir.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik...

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can sallarındaki 117 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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