Fethiye’de 20 Yıllık Cinayette Yeni Gelişme: Zehni K.'nın Tutukluluğu Sürüyor

Fethiye’de 20 yıl önce işlenen cinayet olayına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bir önceki duruşmada tahliye edilen ve savcılığın itirazı sonrasında yeniden tutuklanan Zehni K. hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 22 Temmuz tahliye edilen ve savcılığın itirazı sonrası yeniden tutuklanan Zehni K. SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Cemil K., Şevike K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık N.P. duruşmada yer almadı.

Tutuklu sanık Zehni K., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum, üzerime iftira atılıyor tahliyemi istiyorum" dedi.

Cemil K. ve Şevike K. ise Erdoğan Bozkurt’un öldürülmesiyle ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını savundular.

Mahkeme, tek tutuklu sanık olan Zehni K. hakkında tutukluluk halinin devamına hükmederek, yeni tanıkların dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2010’da Erdoğan Bozkurt’un kayıp olduğuna dair ailesi tarafından başvuruda bulunuldu; yapılan araştırmada Bozkurt’un izine rastlanmadı. Faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açıldı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz ve uzun süren çalışması sonucu, Bozkurt’un 2005 yılında öldürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Cemil K., Zehni K., Şevike K. ve N.P. ile H.C. 7 Aralık 2024’te tutuklandı.

Maktule ait olduğu değerlendirilen kemikler, jandarma kadavra köpeği 'Sefil'in tepki verdiği noktada yapılan kazıda bulundu ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumu, kafatasında ateşli silahla vurulmaya bağlı kırık bulunan kemiklerin Erdoğan Bozkurt’a ait olduğunu tespit etti. H.C. hakkında kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan Bozkurt’un ölümüyle ilgili tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hazırladığı iddianameyi Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesine sundu; iddianame mahkemece kabul edildi. Daha sonra Cemil K. ile Şevike K. 12 Mayıs'ta, Zehni K. ise 22 Temmuz'daki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Zehni K. yeniden tutuklandı.

20 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYETTE YENİ GELİŞMELER YAŞANDI