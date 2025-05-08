Fethiye'de İki Ayrı Kaza: 3 Yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen iki ayrı kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. İlk kaza, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda gerçekleşti. V.D. idaresindeki 06 BUL 621 plakalı kamyonet, M.Y.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen bir kamyon ile çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan V.D. ve yanındaki Y.Ç., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Kayaköy-Fethiye kara yolu Seyir Terası mevkisinde yaşandı. Burada 48 ATF 696 plakalı UTV tipi bir arazi aracı devrildi. Araçta yolcu olarak bulunan bir Alman turist yaralandı ve ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki ayrı kazada biri yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Kayaköy-Fethiye kara yolu Seyir Terası mevkisinde ise 48 ATF 696 plakalı UTV tipi arazi aracı devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Alman turist, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki ayrı kazada biri yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Kayaköy-Fethiye kara yolu Seyir Terası mevkisinde ise 48 ATF 696 plakalı UTV tipi arazi aracı devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Alman turist, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.