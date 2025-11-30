Fethiye'de Telefon Dolandırıcıları Yakalandı: 11 Milyon TL Vurgun

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yürüttükleri telefon dolandırıcılığı ile yaklaşık 11 milyon TL vurgun yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik polis operasyonunda önemli gelişme yaşandı.

Operasyon ve yakalamalar

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli illerinde gerçekleştirilen baskınlarda, A.R.K, Y.S ve A.H.K isimli üç şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olarak aranan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

