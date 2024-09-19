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Fethiye'nin Turizm Başarısı: The Times'dan Üçüncülük

Fethiye, The Times'ın en iyi tatil destinasyonları arasında yer alarak İngiliz turist akışını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:53
Fethiye'nin Turizm Başarısı: The Times'dan Üçüncülük

Fethiye'nin Yükselişi

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekim ayında plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesi, bölgeye gelen İngiliz turist sayısını önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor.

Bülent Uysal'dan Değerlendirme

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bu gelişmenin sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandığını belirtti. Uysal, "Fethiye'nin birinci olması gerektiğini düşünüyoruz. Fethiye, doğası, tarihi ve plajlarıyla Avrupa'nın en güzel destinasyonu olabilecek konumda. Bu haberin çıkması, eylül ve ekim döneminde yurt dışından gelecek misafirlerimize ivme kazandıracaktır. Tesislerimizin doluluk oranlarını artıracaktır," dedi.

İngiliz Turistlerin Önemi

Uysal, bölgenin ana pazarının İngiltere olduğunu ve gelen turistlerin %60'ını İngilizlerin oluşturduğunu vurgulayarak, "İngiltere'de böyle bir haberin yayınlanması, gelecek yıllardaki erken rezervasyonlarımızı artıracak. 2025 yılı sektöre olumlu yönde etki edecek bir gelişme," değerlendirmesini yaptı.

Burak Ardahan'ın Görüşleri

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nın işletme müdürü Burak Ardahan da, bu haberin Fethiye ve Türkiye turizmi için gurur verici olduğunu dile getirdi. Ardahan, "Özellikle İngiliz pazarında bu yayının çıkması Fethiye için büyük bir avantaj. Bu yıl Avrupa'dan gelen turizm hareketi bazı nedenlerle geç başladı ama artarak devam ediyor. Fethiye, Özellikle Ölüdeniz Kumburnu ve Belcekız plajları ile Türkiye'nin uluslararası tanıtımında önemli bir yer edindi," ifadelerini kullandı.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi...

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

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