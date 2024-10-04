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Fetih Hareketi'nden Tulkerim Katliamına Tepki ve Gerilim Çağrısı

Fetih Hareketi, Tulkerim'deki saldırı sonrası uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 04:31
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 04:31
Fetih Hareketi'nden Tulkerim Katliamına Tepki ve Gerilim Çağrısı

Fetih Hareketi'nden Acil Çağrı

Fetih Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Biyo Şeria bölgesinde bulunan Tulkerim'de gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından, gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 18 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bu saldırının ardından, halkı öfke ve birlik peşinde harekete geçmeye davet etti.

Açıklamada Ne Dendi?

Hareketin yaptığı yazılı açıklamada, "Tulkerim'deki şehitlerin ruhlarına saygı gösterilmesi ve cuma günü gerilimi artırmak için tüm temas noktalarının grev günü olarak değerlendirilmesi gerektiği" vurgulandı. Ayrıca, olaylardan yalnızca İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.

Filistin Hükümeti ve Uluslararası Toplum

Filistin hükümeti, gerçekleşen katliamın hemen ardından uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına "İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki işgal suçlarına son verilmesi" çağrısında bulundu. Hükümet, özel olarak "Tulkerim katliamı, İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyen bir suç gücü olduğunu göstermektedir" dedi. Bu olayın durdurulması için zamanın geldiğini vurguladı.

İsrail'in Saldırısının Sonuçları

Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye yönelik hava saldırısı sonucunda 18 Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki gerilim daha da arttı.

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