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FETÖ'de Liderlik İçin Mücadele Kızışıyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle birlikte örgüt içinde liderlik kavgası baş gösterdi. Özcan ve Aymaz rekabeti sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:06
FETÖ'de Liderlik İçin Mücadele Kızışıyor

FETÖ'de Liderlik Mücadelesi Tırmanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in vefatının ardından, örgütün liderliği için büyük bir çekişme içine girildi. Bu süreçte, FETÖ'nün ABD yapılanmasını yöneten Mustafa Özcan ile Avrupa kanadını yöneten Abdullah Aymaz arasında gerginlik artıyor.

Güvenlik Kaynaklarından Gelen Bilgiler

Güvenlik uzmanlarının aktardığına göre, iki isim de yeni elebaşı olmak adına öne çıkarken, örgüt içinde bazı isimler taraf seçmeye başladı. Özcan, Gülen'in Pensilvanya'daki ikametgahında uzun süre görev almış ve FETÖ'nün mali durumunu Cevdet Türkyolu ile birlikte kontrol eden bir figür olma özelliği taşıyor. Özcan ve Türkyolu, Gülen’in yaşamı boyunca tüm işlerini yürüttüler.

Özcan'ı Destekleyen İsimler

Özcan’a destek veren şahıslar arasında Cevdet Türkyolu, "kasa" olarak bilinen İsmet Aksoy, Özcan’ın Kaynak Holding’i devrettiği Naci Tosun, Muhammed Çetin, eski Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Türkyolu’nun bacanağı Adem Kalaç yer almakta. Bu kişiler, FETÖ’nün yeni sözde İcra Heyeti'nde de yer aldılar.

Aymaz'ın Tarafında Olanlar

Almanya’daki FETÖ yapılanmasını yöneten Abdullah Aymaz ise Avrupa'da etkili bir isim olarak tanınıyor ve o da yeni liderlik için mücadele veriyor. Aymaz’a destek veren isimlerden bazıları Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karaduman. Ancak yeni sözde İcra Heyeti’nde bu isimlerden yalnızca Talip Büyük’ün olduğu biliniyor.

Yeni İcra Heyeti’nde Yer Alan Diğer İsimler

Örgütün mevcut sözde İcra Heyeti’nde yer alan diğer isimler arasında Barbaros Kocakurt, Şerif Ali Tekalan ve Mehmet Yavuzlar da bulunuyor.

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