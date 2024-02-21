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FETÖ'ye Kıskanç-7 operasyonu: 67 gözaltı

Kıskaç-7 adı verilen FETÖ operasyonları kapsamında 14 ilde 67 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların başarıyla yürütüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:20
FETÖ'ye Kıskanç-7 operasyonu: 67 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine karşı  mücadele edeceklerini belirten bir paylaşım yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 14 ilde FETÖ operasyonları düzenlediği bilgisi yer aldı. 

FETÖ'nün güncel, askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik 14 ilde düzenlenen Kıskaç-7 operasyonlarında 67 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda para, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiğini, 2023 yılından bu yana FETÖ'ye karşı 4 bin 22 operasyon yapıldığını ve 6 bin 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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