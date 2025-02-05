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Fidan, Erdoğan ve Miçotakis Görüşmesini Duyurdu

Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Nisan'da bir araya geleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:09
Fidan, Erdoğan ve Miçotakis Görüşmesini Duyurdu

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nisan ayında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde bir araya geleceğini duyurdu. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

Görüşmenin Önemi

Fidan, görüşmenin hem siyasi istikrarı hem de ekonomik işbirliğini ilerletmek amacıyla gerçekleştirileceğine dikkat çekti. İki liderin bir araya gelmesinin, bölgesel sorunlar ve işbirliği fırsatları hakkında derinlemesine bir değerlendirme yapma imkanı sunacağını ifade etti.

Bu toplantının, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun arttırılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

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