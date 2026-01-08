Fidan: SDG’nin Teröre ve Ayrılıkçılığa Veda Etmesi Gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Umman ilişkileri ve ekonomik hedefler

Fidan, iki ülkenin ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Geçen ay başlatılan vize serbestisi uygulamasının ticaret ve turizme ivme kazandıracağını vurgulayarak, "Bu adım ticaret ve turizm alanları başta olmak üzere birçok alanda ülkelerimize büyük fayda sağlayacak" dedi.

Savunma sanayii alanında yürüyen projeler bulunduğunu ve iş birliğini "kazan-kazan" anlayışıyla daha ileri taşımak istediklerini söyledi.

Bölgesel meseleler: Yemen, Gazze ve Somaliland

Fidan, Yemen’deki gelişmelerin bölgesel istikrar açısından önemine işaret ederek Türkiye’nin Yemen’in egemenliği ve toprak bütünlüğünü güçlü biçimde desteklediğini açıkladı. Yemen’de kalıcı çözümün anayasal meşruiyet temelinde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze konusunda ateşkesin eksiksiz uygulanmasının beklendiğini belirten Fidan, "İsrail sivil halkı hedef almayı sürdürmekte ve ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze’ye ulaşmasına yeterli miktarda izin vermemektedir" dedi. Ateşkes ilanından bu yana 420’den fazla Gazzelinin hayatını kaybettiğini hatırlattı ve sahada sükunetin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Gazze’nin geleceğine dair üç temel ilkesini şu başlıklarda özetledi: Gazze’nin bütünlüğünün korunması, Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi ve imar faaliyetlerinin Gazzeliler için olması. Bu ilkelere riayet edilmesi halinde gündemdeki girişimlerin destekleneceğini söyledi.

İsrail’in Somaliland’i tanıma kararını sert sözlerle eleştiren Fidan, bu adımı "hukuk dışı" ve "bölgemize fitne sokmaya yönelik" bir girişim olarak nitelendirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin olağanüstü toplantıya çağrıldığını ve toplantının önümüzdeki günlerde Cidde’de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Suriye, Halep ve SDG değerlendirmesi

Paris’teki görüşmelere atıfta bulunan Fidan, SDG ile temasların ele alındığını hatırlattı. Türkiye’nin beklentisinin Suriye’ye istikrar getirecek bir mutabakat olduğunu belirtti ve Halep’teki sivillere yönelik saldırıların SDG’nin niyetine ilişkin endişeleri artırdığını kaydetti.

Fidan, "SDG’nin elindekileri her ne pahasına olursa olsun koruma ısrarı Suriye’nin huzur ve istikrarına kavuşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG’nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Halep’te son dönem yaşanan gelişmelerin, paralel bir yönetim veya ayrı bir yapı oluşturulmasının hiçbir egemen devlet tarafından kabul edilemeyeceğini gösterdiğini belirten Fidan, SDG’nin bu paralel yapıdan çıkması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin süreci yakından takip ettiğini ve gerektiğinde müdahil olmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

Bölgesel diplomasi ve Türkiye’nin tutumu

Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi, Türkiye ile Umman arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve saygı temelinde doğru yönde ilerlediğini, Filistin meselesinin Umman için merkezi bir gündem olduğunu dile getirdi.

Fidan, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından fevkalade önemli olduğunu belirterek bölgedeki taraflarla koordinasyon içinde olduklarını söyledi. İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarını eleştirdi ve Suriye-Amerika-İsrail görüşmelerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarı lehine sonuçlanmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Ayrıca Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki meselelerin diyalog yoluyla çözülmesinin önemine vurgu yapan Fidan, Türkiye’nin kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

