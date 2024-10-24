Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası Sonrası Can Kaybı

Trami Tropik Fırtınası'nın Etkileri

Filipinler'in kuzeydoğusunda meydana gelen Trami Tropik Fırtınası, ciddi yağışlara, sellere ve toprak kaymalarına yol açarak 24 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Bölgedeki Durum

Fırtına, bölgede yoğun yağışlar oluşturdu ve birçok eyalette hayatını olumsuz etkiledi. Özellikle Bicol bölgesi ve çevresindeki Quezon eyaletinde, çoğu boğulma sebebiyle en az 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Acil Durum ve Yardım Çalışmaları

Yetkililer, sel ve toprak kaymaları nedeniyle köylere ve kasabalara ulaşmanın oldukça zorlaştığını vurguladı ve ölü sayısının artabileceği uyarısını yaptı. Ayrıca, sel nedeniyle birçok araç yolda sürüklendi ve vatandaşlar evlerinin çatılarında mahsur kaldı.

Alınan Önlemler

Yetkililer, Luzon Adası'ndaki okulları ve hükümet binalarını 2 gün boyunca kapalı tutma kararı aldı. Hükümet, fırtınadan etkilenen, evlerini terk eden ve daha güvenli alanlarda barınan 75 bin 400 köylü ile birlikte toplamda 2 milyondan fazla kişinin zor durumda olduğunu açıkladı.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Filipinler, her yıl ortalama 20 tropik fırtına ve tayfunla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle 2013 yılında yaşanan Haiyan Tayfunu, 7 bin 300'den fazla insanın hayatını kaybetmesiyle ülkenin tarihindeki en büyük felaketlerden biri olmuştur.