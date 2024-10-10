Filipinler'den ASEAN'a Çin'e Karşı Tedbir Çağrısı

Filipinler'den ASEAN'a Acil Tedbir Çağrısı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyelerine Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki "agresif tutumlarını durdurmak" adına "tedbir alma" çağrısında bulundu.

ASEAN Zirvesinde Kritik Açıklamalar

Marcos Jr, Laos'un başkenti Viyentiyan'da süren ASEAN zirvesinde yaptığı konuşmada, Güney Çin Denizi'nde mevcut durumun "gergin" olduğunu belirterek, bu durumun uluslararası hukuk ve standartların göz ardı edildiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bölgenin güvenliği konusunda endişelerini dile getiren Marcos, Çin'in "taciz ve korkutma" eylemlerine maruz kaldıklarını söyleyerek, uluslararası toplumun bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin ile İlişkiler ve Bölgesel Gerginlik

Marcos Jr, ASEAN-Çin ilişkilerini geliştirme kararlılıklarını da ifade ederek, mevcut kriz ortamında derhal eyleme geçilmesi için çağrıda bulundu.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, bölge ülkeleri arasında bağımsızlık mücadelesinin ardından egemenlik meselelerinin yoğunluk kazandığı bir alan olmuştur. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritayla deniz üzerindeki %80'inde egemenlik iddiasında bulunmuştur. Filipinler yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkeler de buradaki haklarını ileri sürmektedir.

Bölge ülkeleri ile birlikte ABD, Çin'in egemenlik iddialarını ve askeri varlığını artırmasına karşı çıkmaktadır. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in başvurusu üzerine verdiği kararla, Çin'in bu tür tek taraflı taleplerinin yasadışı olduğuna hükmetmiştir.