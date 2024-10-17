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Filipinler'den UNIFIL Askerlerine Yönelik Saldırılara Kınama

Filipinler, UNIFIL askerlerinin güvenliğini tehlikeye atan eylemleri şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:29
Filipinler'den UNIFIL Askerlerine Yönelik Saldırılara Kınama

Filipinler'den UNIFIL Askerlerine Güvenlik İhlaline Tepki

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin güvenliğini tehdit eden her türlü eylemin şiddetle kınandığını bildirdi.

Şiddet İle Kınama Açıklaması

Açıklamada, "BM Şartı çerçevesinde görevlerini yerine getiren BM Barış Gücü askerlerinin güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylem kınanmaktadır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bu tür eylemlerin, barış çabalarına ihtiyaç duyulan bölgelerde istikrarsızlığa yol açtığı dile getirildi.

Uluslararası Yükümlülüklere Vurgu

Tüm BM üyelerinin, uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve barış güçlerinin görevlerini icra etmeleri için gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı. Filipinler'in uluslararası barış ve güvenliğin desteklenmesi için çok taraflı işbirliğine olan bağlılığı da belirtildi.

İsrail Ordusunun Saldırıları

UNIFIL, 10 Ekim tarihinde İsrail ordusunun bir gözlem kulesine yönelik saldırısı sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını bildirmişti. 11 Ekim'de ise, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle, bir gözlem kulesini de Merkava tankıyla hedef aldı. Bu saldırılarda iki askerin daha yaralandığı öğrenildi.

Birçok ülke, İsrail'in UNIFIL güçlerine karşı düzenlediği saldırıların kınanması gerektiğini belirtmiştir.

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