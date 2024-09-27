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Filipinler İkinci Thomas Sığı'na İkmal Seferi Düzenledi

Filipinler, İkinci Thomas Sığı'ndaki BRP Sierra Madre gemisine ikmal seferi yaptı, bu hareket gerilim düşürme çabalarıyla örtüşüyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:47
Filipinler İkinci Thomas Sığı'na İkmal Seferi Düzenledi

Filipinler'den İkmal Seferi

Güney Çin Denizi'nde bulunan İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş olan BRP Sierra Madre gemisine Filipinler tarafından ikmal seferi düzenlendi. Filipinler Sahil Güvenliği, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ikmal seferinin temel ihtiyaç malzemeleri ve erzak taşınan sivil bir gemi vasıtasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gerilimsiz Bir Operasyon

Bu operasyon, Filipinler ve Çin arasında temmuz ayında varılan gerilimi azaltma anlaşması çerçevesinde sürtüşmesiz bir şekilde gerçekleşti.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, Filipinler'in faaliyetlerini izlediklerini belirtti ve iki ülkenin geçici düzenlemelere uygun hareket ettiğini ifade etti. Liu, “Umarız Filipinler verdiği sözleri tutar ve denizdeki durumu sulh içinde yönetmek için Çin ile çalışır.” dedi.

İkinci Thomas Sığı ve Geçmişteki Olaylar

Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin ise "Rınai" adını verdiği sığlıkta yer alıyor. Bu bölgede, her iki ülkeye ait gemilerin karşılaştığı gerginlikler artarak devam ediyor. Çin hükümeti, karaya oturmuş olan BRP Sierra Madre gemisinin yanlış bir yerde olduğunu belirterek, geri çekilmesini talep ediyor.

Son olarak, 17 Haziran'da Çin Sahil Güvenliği, ikmal seferi yapan Filipin gemisine karşı tehditte bulunmuş ve bu olayda 8 Filipinli asker yaralanmıştı. Bu tür müdahaleler, her iki ülke arasındaki gerginliği daha da arttırıyor.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarına neden olan bir alan olarak dikkat çekiyor. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bu denizin büyük bir kısmında egemenlik iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu alanda hak talep ediyor.

2016 yılında, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler'in başvurusu üzerine verdiği kararda, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirlemişti.

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