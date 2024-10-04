Filipinler ve Japonya Ortak Afet Müdahale Tatbikatı Düzenliyor

Filipinler ve Japonya'dan Ortak Tatbikat

Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) ile Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF), afet müdahale yeteneklerini geliştirmek amacıyla ortak insani yardım ve afet sonrası müdahaleyle ilgili önemli bir tatbikat başlattı.

Doshin-Bayanihan 2024 Tatbikatı

Filipinler Haber Ajansı (PNA) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Doshin-Bayanihan 2024" isimli tatbikat, Cebu kentinde düzenleniyor.

PAF'ın sözcüsü Albay Consuelo Castillo, tatbikatın Cebu'daki Tuğgeneral Benito N. Ebuen Hava Üssü’nde başladığını ve bu etkinliğin pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Castillo, tatbikat kapsamında hava indirme, intikal, yükleme, boşaltma ve tahliye gibi çeşitli eğitimlerin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Karşılıklı Deneyim Paylaşımı

Tatbikatın direktörü Albay Reynaldo Jose Montoya, bu etkinliklerin sadece afetle mücadele kabiliyetlerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki hava kuvvetleri dostluğunu da pekiştireceğini ifade etti.