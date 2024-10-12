Filistin: ABD, İsrail'in Saldırılarını Durdurmaya Zorlanmalı

Filistin'den ABD'ye Çağrı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, ABD yönetimine önemli bir çağrıda bulunarak, "Tel Aviv'in saldırganlığını durdurmaya zorlamalı ve ona olan desteğini çekmelidir." dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Radine, "ABD'nin stratejik müttefiki İsrail'i, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını durdurmaya, uluslararası hukuka uygun kararları uygulamaya zorlaması gerekmektedir." şeklinde konuştu. Ebu Radine'nin Tepkisi

Ebu Radine, İsrail’in son günlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği ağır saldırılara dikkat çekerek, "ABD, bölgedeki durumun kötüleşmesine neden olan bu cani suçları sürdürmesi için İsrail'i desteklemeyi durdurmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik saldırıları yedinci gününe girdi. 7 Ekim'den bu yana, Gazze'de 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 175 Filistinli hayatını kaybetti.

İçinde bulundukları durumu belirten yetkililere göre, hala enkaz altında binlerce insanın bulunduğu aktarılmakta, hastane ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar nedeniyle sivil altyapı da ciddi şekilde tahrip olmaktadır.