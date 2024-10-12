DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.158.254,28 -0,05%

Filistin: ABD, İsrail'in Saldırılarını Durdurmaya Zorlanmalı

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD'ye İsrail'in saldırganlığını durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 16:38
Filistin: ABD, İsrail'in Saldırılarını Durdurmaya Zorlanmalı

Filistin'den ABD'ye Çağrı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, ABD yönetimine önemli bir çağrıda bulunarak, "Tel Aviv'in saldırganlığını durdurmaya zorlamalı ve ona olan desteğini çekmelidir." dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Radine, "ABD'nin stratejik müttefiki İsrail'i, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını durdurmaya, uluslararası hukuka uygun kararları uygulamaya zorlaması gerekmektedir." şeklinde konuştu. Ebu Radine'nin Tepkisi

Ebu Radine, İsrail’in son günlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği ağır saldırılara dikkat çekerek, "ABD, bölgedeki durumun kötüleşmesine neden olan bu cani suçları sürdürmesi için İsrail'i desteklemeyi durdurmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik saldırıları yedinci gününe girdi. 7 Ekim'den bu yana, Gazze'de 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 175 Filistinli hayatını kaybetti.

İçinde bulundukları durumu belirten yetkililere göre, hala enkaz altında binlerce insanın bulunduğu aktarılmakta, hastane ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar nedeniyle sivil altyapı da ciddi şekilde tahrip olmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da FETÖ Üyeleri Karı Koca Yakalandı
2
Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı
3
Ankara'da Narin Güran'ın Anısını Yaşatacak Park Açılıyor
4
DEVA Partisi Kongresi: Ali Babacan'dan Yeni İşbirliği ve Çözüm Çağrısı
5
Filistin: ABD, İsrail'in Saldırılarını Durdurmaya Zorlanmalı
6
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
7
Bitlis'te Termal Gölette Trajik Boğulma Olayı

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek