Filistin: ABD'nin Vizeleri İptali BM Sözleşmesine Aykırı

Filistin, ABD'nin BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini BM'nin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'ye aykırı buldu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:32
Filistin Devlet Başkanlığı, ABD'ye kararı gözden geçirme çağrısı yaptı

Filistin yetkilileri, ABD yönetiminin eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini, BM'nin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmeye aykırı olarak nitelendirdi.

Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD kararından derin şaşkınlık duyduklarını belirtti. Ed-Dik, söz konusu kararın BM sözleşmesine açıkça aykırı olduğunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üye devletlerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Ed-Dik, Filistin yönetiminin kararı değerlendirdiğini ve dost ülkelerle gerekli diplomatik adımları atacağını söyledi. Ayrıca ABD'nin bu adımının gerilimi tırmandırıcı olduğunu, diğer ülkelerin Filistin devletini tanıma eğilimini durduramayacağını ve soykırım, tehcir ve ilhaka karşı gerekli önlemler konusundaki ulusal mutabakatı engelleyemeyeceğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da kararın uluslararası hukuka ve BM'nin ilgili sözleşmesine aykırı olduğu ifade edildi. Açıklamada, ABD yönetimine Filistin heyetine New York'a giriş vizesi vermeme kararını yeniden gözden geçirme çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Donald Trump yönetiminin, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği bildirildi.

Haberde ayrıca, 31 Temmuz'da Filistinli bazı yetkililere yaptırım uygulayarak vize vermeyi reddeden Trump yönetiminin, aynı süreçte şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere uygulanan yaptırımları kısa süre önce kaldırdığı kaydedildi.

Son olarak, Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkelerin yaklaşan BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıkladığı bilgisi hatırlatıldı.

