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Filistin'de TİKA'nın Sıfır Atık Projesi

TİKA, Filistin'in Kalkilya şehrinde Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm süreçlerini geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 12:34
Filistin'de TİKA'nın Sıfır Atık Projesi

TİKA'dan Filistin'de Sıfır Atık Girişimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sıfır Atık Projesi kapsamında Filistin'in Kalkilya kentinde önemli bir projeye imza atıyor. Bu proje ile geri dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin İçeriği ve Amaçları

TİKA, Kalkilya Katı Atık Yönetimi Ortak Hizmet Konseyi ile iş birliği içinde, şehrin katı atık yönetim kapasitesini artırmayı ve geri dönüşüm süreçlerini optimize etmeyi hedefliyor.

Teknik Destek ve Uygulama

Kalkilya, İsrail tarafından çevrelenen bir bölge olarak biliniyor. TİKA, burada sağlanan hidrolik pres ve balyalama makinesi ile atıkların daha etkin bir şekilde parçalanmasına olanak tanıyor. Bu sayede çevre kirliliğinin azaltılması ve geri dönüşüm oranlarının artırılması için önemli adımlar atılıyor.

Küresel Çabalarla Uyum

Bu proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çabalara katkıda bulunma amacı güdüyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Projesi çerçevesinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Filistin'in Kalkilya kentinde hayata geçirdiği projeyle geri dönüşüm sürecini iyileştiriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Projesi çerçevesinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Filistin'in Kalkilya kentinde hayata geçirdiği projeyle geri dönüşüm sürecini iyileştiriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Projesi çerçevesinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Filistin'in Kalkilya kentinde hayata geçirdiği projeyle geri dönüşüm sürecini iyileştiriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Projesi çerçevesinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Filistin'in Kalkilya kentinde hayata geçirdiği projeyle geri dönüşüm sürecini iyileştiriyor.

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