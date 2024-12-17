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Filistin'den İsrail'e Savaş Suçları Nedeniyle Cezalandırma Çağrısı

Filistin, İsrail'in savaş suçlarından sorumlu tutulmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:06
Filistin'den İsrail'e Savaş Suçları Nedeniyle Cezalandırma Çağrısı

Filistin, İsrail'i Savaş Suçlarından Cezalandırma Çağrısında Bulundu

Filistin, Israil'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da gerçekleştirdiği "savaş suçlarından" ötürü sorumlu tutulması ve ceza alması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi Başkanlığı ve BM Genel Kurulu 79. Oturum Başkanı Philemon Yang'a mektup gönderdi. Mektuplarında, Filistin halkının, İsrail kuşatması ve ardışık 15 aylık sürekli saldırılar sonucunda yaşadığı acıları detaylandırdı.

Mansur, Gazze'deki ölü ve yaralı sayısının 150 bini aştığını ve bunların en az %70'inin kadın ve çocuk olduğunu belirtti. Ayrıca, binlerce sivilin hâlâ kayıp olduğunu vurguladı. Batı Şeria'daki duruma da dikkat çeken Mansur, 986 Filistinlinin öldüğünü ve 12,100'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinli sivilleri zorla yerinden ettiğini ve etnik temizlik uyguladığını dile getiren Mansur, “İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden savaş suçlarından sorumlu tutulması ve cezalandırılmasının zamanı çoktan geçmiştir” dedi.

Ateşkes gerekliliğinin altını çizen Mansur, uluslararası toplumu Filistin halkının çektiği acıları sona erdirmek için harekete geçmeye davet etti.

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