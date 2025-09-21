Filistin'den Memnuniyet: İngiltere, Avustralya ve Kanada Filistin Devleti'ni Tanıdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladı ve diğer ülkelere tanıma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:17
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Üç Ülkenin Tanımasını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu ülkelerin açıklamalarının ardından yazılı bir beyan yayımladı.

Bakanlığın Değerlendirmesi

Açıklamada, söz konusu tanımanın uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarıyla uyumlu olduğu ve bu adımın cesur bir karar niteliği taşıdığı vurgulandı. Bakanlık, tanıma kararının bu ülkelerin işgali sona erdirme, bölgesel ve küresel güvenlik, istikrar ve refaha ulaşma hassasiyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakanlık ayrıca, tanıma kararları için İngiltere, Kanada ve Avustralya'ya teşekkür etti ve bu adımların barış çabalarına katkı sağlayacağına işaret etti.

Diğer Ülkelere Çağrı

Bakanlık, açıklamasında özellikle Başta ABD olmak üzere Filistin Devleti'ni henüz tanımamış ülkelere yönelik bir çağrıda bulunarak, benzer bir tanıma sürecini başlatmaları talebinde bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu adımların bölgedeki barış ve istikrar çabalarını güçlendireceğine dair beklentisini sürdürdüğünü ifade etti.

